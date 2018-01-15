Дело об инциденте в пермской школе передано Главному следственному управлению СК

Дело об инциденте в школе в Перми, где между подростками произошла драка с применением холодного оружия, передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета России.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц»), по факту происшествия в одной из школ Мотовилихинского района города Перми передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении СК, поступившем в распоряжение RT.

Следствие должно будет установить не только обстоятельства, но и причины и условия произошедшего.

В ходе следствия будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников школы, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в учебном учреждении.

15 января в пермской школе произошёл конфликт с применением ножей. В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.

RT ведёт текстовую трансляцию.