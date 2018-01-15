В Госдуме прокомментировали инцидент с учениками в пермской школе

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал RT драку между двумя учениками в пермской школе, из-за которой пострадали 14 учащихся и педагог.

«Во-первых, мы направим письмо в органы опеки, обратимся к директору данной школы, в региональный Департамент образования. Происходит так, что региональные власти в сфере образования, региональные школы не реагируют на имеющиеся данные. Человек числился на учёте в психдиспансере, в школе был накал страстей и возникали конфликтные ситуации. Все эти вопросы очень остро стоят на повестке дня. Из-за бездействия, из-за отсутствия школьных психологов страдают дети...» — заявил Чернышов.

Также стало известно, что на странице одного из нападавших в соцсети «ВКонтакте» было размещено много видеозаписей, посвящённых крупнейшему школьному теракту «Колумбайн» в американском Колорадо.

«Мы опять возвращаемся к инициативе, связанной с наблюдением за учениками, контролем соцсетей. Учителям надо было посмотреть группы, в которых состоят дети, посмотреть их записи. Если классный руководитель видит, что ученики интересуются подобными явлениями, надо обращаться к школьному психологу. Он бы с ними поговорил, может, связался бы с органами опеки. И в период их особой активности в интернете надо было обратиться в Министерство внутренних дел для усиления охраны в школе. Но никаких профилактических мер принято не было, и в итоге мы получили очередную трагедию», — добавил Чернышов.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате драки с применением холодного оружия в школе в Перми увеличилось до 15.

Представитель СУ СК по Пермскому краю Ирина Незнамова заявила RT, что драка в школе между учениками была обоюдной.

RT ведёт текстовую трансляцию.