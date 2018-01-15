Представитель СК по Пермскому краю рассказала подробности драки в школе

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Представитель Следственного комитета по Пермскому краю Ирина Незнамова заявила RT, что драка в школе между учениками была обоюдной.

«На почве личностной неприязни между учащимся 11 класса и бывшим учеником произошёл конфликт, на почве которого они стали причинять друг другу телесные повреждения ножами», — пояснила Незнамова. 

После этого, по словам Незнамовой, они ввалились в класс, где занимались ученики четвёртого класса.

«Учительница и дети попытались их разнять и в результате получили ножевые ранения», — пояснила представитель СК.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате драки с применением холодного оружия в школе в Перми увеличилось до 15. Также сообщалось, что зачинщик драки состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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