Представитель СК по Пермскому краю рассказала подробности драки в школе
«На почве личностной неприязни между учащимся 11 класса и бывшим учеником произошёл конфликт, на почве которого они стали причинять друг другу телесные повреждения ножами», — пояснила Незнамова.
После этого, по словам Незнамовой, они ввалились в класс, где занимались ученики четвёртого класса.
«Учительница и дети попытались их разнять и в результате получили ножевые ранения», — пояснила представитель СК.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате драки с применением холодного оружия в школе в Перми увеличилось до 15. Также сообщалось, что зачинщик драки состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
RT ведёт текстовую трансляцию.