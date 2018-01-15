Число пострадавших в пермской школе увеличилось до 15

Число пострадавших в результате драки с применением холодного оружия в школе в Перми увеличилось до 15. Об этом заявили в пресс-службе губернатора региона.

«На данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализированы. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжёлом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент им уже проводятся операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у девяти пострадавших детей — поверхностные травмы.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Также стало известно, что зачинщик драки состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.