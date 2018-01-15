Число пострадавших в школе в Перми увеличилось до 12

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В результате драки с применением холодного оружия в пермской школе пострадали 11 детей и преподаватель. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.

«Между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся, второй — бывшим учеником школы, произошёл конфликт с применением ножей. Резаные раны получили 11 несовершеннолетних и один учитель», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось о восьми учениках, пострадавших в результате инцидента в школе в Перми. 

В СК России заявили, что 15 января в пермской школе между двумя учениками произошла драка с применением ножей, которую пытались предотвратить педагоги и учащиеся.

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