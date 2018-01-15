МВД: зачинщик драки в пермской школе состоял на учёте в психоневрологическом диспансере

Короткая ссылка
Один из учащихся, который начал драку в школе в Перми, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.

«Подозреваемые задержаны, пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в настоящее время на месте инцидента работают полиция и Росгвардия, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в МВД заявили, что в результате драки в пермской школе пострадали 11 детей и преподаватель. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119