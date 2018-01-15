МВД: зачинщик драки в пермской школе состоял на учёте в психоневрологическом диспансере
Один из учащихся, который начал драку в школе в Перми, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.
«Подозреваемые задержаны, пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в настоящее время на месте инцидента работают полиция и Росгвардия, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в МВД заявили, что в результате драки в пермской школе пострадали 11 детей и преподаватель.
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