Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае рассказала о ситуации на месте ЧП в школе

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова рассказала RT о ситуации на месте ЧП в пермской школе.

«Я съездила в школу. Ситуация ужасная, мотивы нападавших пока непонятны, оба задержаны», — рассказала Денисова.

По её словам, учитель и учащиеся четвёртого класса находятся в больнице с ножевыми ранениями.

«Учитель тоже в очень тяжёлом состоянии. Родители детей находятся в больнице, им оказывается психологическая помощь, бригада психологов работает в школе, оказывается помощь родителям других детей этого четвёртого класса, которые были свидетелями этой трагедии», — добавила она.

Как отметила Денисова, вечером в школе проведут родительские собрания и окажут психологическую помощь остальным родителям и учителям.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате драки с применением холодного оружия в школе в Перми увеличилось до 15.

Представитель СУ СК по Пермскому краю Ирина Незнамова заявила RT, что драка в школе между учениками была обоюдной.

RT ведёт текстовую трансляцию.