Меру пресечения задержанным в связи с инцидентом в пермской школе изберут 16 января

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Мера пресечения задержанным участникам драки в пермской школе будет избрана во вторник, 16 января. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

«Меру пресечения изберут не сегодня. Завтра будет заседание Мотовилихинского районного суда по этому вопросу», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее мама одной из учениц рассказала RT об инциденте в пермской школе.

По данным СК, 15 января в пермской школе между двумя учениками произошла драка с применением ножей. Конфликт пытались предотвратить педагоги и учащиеся.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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