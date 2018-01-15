Ученик пермской школы рассказал подробности ЧП

Ученик школы в Перми, где между двумя подростками произошла драка с применением холодного оружия, рассказал RT о произошедшем.

«Мы просто сидели, занимались своими делами. Учительница вышла посмотреть на крики: закричали маленькие дети, мы реально очень испугались… Мы все выбежали, даже не оборачивались, абсолютно нисколько», — сказал ученик 9-го класса.

По его словам, у пострадавших были раны на голове, шее и ушах, было очень много крови.

«Выбежали — там кровь, в раздевалке. Мы перелезли через турникеты, выходим — там три раненых мальчика, они в шоке, не знают, что делать… Очень много крови было. Это ужас. Везде», — добавил школьник.

Ранее в МВД России рассказали, что один из учеников, который начал драку, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

15 января в пермской школе между двумя подростками произошёл конфликт с применением ножей. В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.

RT ведёт текстовую трансляцию.