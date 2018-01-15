Учительницу пермской школы предлагают представить к госнаграде за спасение учеников

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Павел Астахов
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает представить к государственной награде учительницу пермской школы Наталию Шагулину, которая во время нападения на учебное заведение спасла нескольких учеников. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) парламентарий направил губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в школе №127 г. Перми, где пострадали по меньшей мере 15 человек, прошу Вас представить к государственной награде учительницу младших классов Шагулину Наталию Васильевну, которая пыталась защитить и предотвратить конфликт между учениками», — говорится в письме Чернышова. 

Во время нападения на школу педагог Наталия Шагулина защитила нескольких учеников младших классов. Им удалось отбежать на безопасное расстояние. Сама же учительница получила ножевое ранение в шею и в настоящее время находится в реанимации. 

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате драки с применением холодного оружия в школе в Перми увеличилось до 15. 

Представитель СУ СК по Пермскому краю Ирина Незнамова заявила RT, что драка в школе между учениками была обоюдной.

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