Учительницу пермской школы предлагают представить к госнаграде за спасение учеников
«В связи с трагическими событиями, произошедшими в школе №127 г. Перми, где пострадали по меньшей мере 15 человек, прошу Вас представить к государственной награде учительницу младших классов Шагулину Наталию Васильевну, которая пыталась защитить и предотвратить конфликт между учениками», — говорится в письме Чернышова.
Во время нападения на школу педагог Наталия Шагулина защитила нескольких учеников младших классов. Им удалось отбежать на безопасное расстояние. Сама же учительница получила ножевое ранение в шею и в настоящее время находится в реанимации.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате драки с применением холодного оружия в школе в Перми увеличилось до 15.
Представитель СУ СК по Пермскому краю Ирина Незнамова заявила RT, что драка в школе между учениками была обоюдной.