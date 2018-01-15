Мама одной из учениц рассказала об инциденте в пермской школе

Мама одной из учениц 4-го класса, в который пришли вооружённые ножами подростки, рассказала RT, что ни о какой потасовке между нападавшими речи не шло. По её словам, их целью были дети.

«Никакой драки между старшеклассниками не было. И учительница их не разнимала, — рассказала RT Инесса Титова. — На урок зашли эти двое парней в чёрных масках, а потом без лишних слов сняли чехлы с ножей и стали резать горло учительнице. Это мне рассказывает моя дочь».

По словам Титовой, и дети, и родители находятся в шоковом состоянии.

«Дети были страшно напуганы, они стали бегать, а те ловили их и тыкали ножом. Дети очень напуганы, нет никакого желания ни идти в эту школу, ни об этом разговаривать. Все очень переживают за свою классную руководительницу и за тех двух мальчиков, которых только что перевели в реанимацию после операции. Мы, родители, тоже все в шоке. Мы просто не знаем, как нам дальше быть», — сказала она.

Ранее сообщалось, что утром 15 января произошла драка с применением холодного оружия в школе в Перми. В результате инцидента пострадали 15 человек.

RT ведёт текстовую трансляцию.