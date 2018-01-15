Психиатр рассказал о правилах работы с подростками в связи с дракой в пермской школе

Врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг прокомментировал RT драку между двумя учениками с применением ножей в пермской школе.

«Речь идёт о подростках, находящихся в такой возрастной группе, когда происходит гормональный взрыв, нарушения поведения. Это может быть как дебют психического расстройства, так и временное возрастное нарушение поведения, требующее коррекции. Даже есть специализация — подростковый психиатр. Присутствие психиатров в школе — это реальность, которая необходима», — отметил Файнзильберг.

По словам эксперта, стоит проводить встречи психиатров с сотрудниками школы в формате лекций.

«Важна так называемая просветительская работа, когда профессионалы делятся своими знаниями, которые помогают сотрудникам школы ориентироваться в создавшейся ситуации и знать, кого и куда направлять. Рассказывают о методах, позволяющих выделить нарушения поведения и симптомы, которые являются началом психического расстройства. За последние годы эта просветительская работа сошла на нет, и трудно сказать, чтобы сегодня сотрудники психоневрологического диспансера встречались с сотрудниками школ и поликлиник, где проводили бы общеобразовательные лекции. Когда речь идёт о поставленном диагнозе, когда известно, что тот или иной подросток страдает психическим расстройством, он требует динамического наблюдения. То есть участковый психиатр обязан видеть его несколько раз в месяц, чтобы контролировать лечение и поведение», — заключил Файнзильберг.

Число пострадавших в результате драки с применением холодного оружия в школе в Перми увеличилось до 15. При этом стало известно, что зачинщик драки состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

RT ведёт текстовую трансляцию.