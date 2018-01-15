Детский омбудсмен приедет в Пермь, где произошло ЧП в школе

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова посетит Пермь, где в одной из школ произошло ЧП, сообщает телеканал «360».

«Мы следим за ситуацией. Максимально на связи со всеми структурами, но принципиально важно выяснить все причины: были ли предпосылки, можно ли было предотвратить эту ситуацию… Безусловно, можно было», — заявила Кузнецова.

На совещании в Перми она намерена узнать, как проходил воспитательный процесс в школе, как работала система органов профилактики, как соблюдались меры безопасности.

Детский омбудсмен подчеркнула, что ситуация вопиющая, и напомнила о недавнем случае в Ивантеевке и ряде подобных происшествий.

Ранее сообщалось, что для выяснения обстоятельств инцидента в пермской школе сформирована рабочая группа во главе с министром образования и науки России Ольгой Васильевой.

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