В Госдуме предложили оборудовать все школы рамочными металлодетекторами

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Депутат Госдумы Иван Сухарев сообщил RT, что подготовил запрос в Министерство образования с просьбой рассмотреть возможность оборудования всех школ рамочными металлодетекторами.

Он также предложил перепоручить охрану правопорядка в школах вневедомственным сотрудникам.

«На сегодняшний день учащиеся не проходят никакого досмотра. Если в Москве большая часть школ оборудована металлодетекторами, то в регионах подобная практика, как правило, отсутствует. Следует отметить тот факт, что безопасностью учащихся и учителей занимаются частные охранные предприятия или вовсе бабушка божий одуванчик, что не гарантирует должного реагирования в случае ЧП. Отсутствие этих элементарных мер может привести к печальным последствиям, как это вчера произошло в Перми, где подростки свободно пронесли ножи и устроили резню. И это, к сожалению, не первый случай. Уверен, что необходим комплексный подход», — отметил Сухарев.

15 января в школе в Перми произошла драка между двумя учениками с применением ножей. По последним данным, пострадали 15 человек.

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Общество Происшествия
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