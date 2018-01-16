В Госдуме предложили оборудовать все школы рамочными металлодетекторами

Депутат Госдумы Иван Сухарев сообщил RT, что подготовил запрос в Министерство образования с просьбой рассмотреть возможность оборудования всех школ рамочными металлодетекторами.

Он также предложил перепоручить охрану правопорядка в школах вневедомственным сотрудникам.

«На сегодняшний день учащиеся не проходят никакого досмотра. Если в Москве большая часть школ оборудована металлодетекторами, то в регионах подобная практика, как правило, отсутствует. Следует отметить тот факт, что безопасностью учащихся и учителей занимаются частные охранные предприятия или вовсе бабушка божий одуванчик, что не гарантирует должного реагирования в случае ЧП. Отсутствие этих элементарных мер может привести к печальным последствиям, как это вчера произошло в Перми, где подростки свободно пронесли ножи и устроили резню. И это, к сожалению, не первый случай. Уверен, что необходим комплексный подход», — отметил Сухарев.

15 января в школе в Перми произошла драка между двумя учениками с применением ножей. По последним данным, пострадали 15 человек.