В Госдуме готовы внести поправки в законодательство после инцидента в пермской школе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев прокомментировал RT решение руководства Росгвардии о проведении проверки частных охранных предприятий после драки с применением холодного оружия в пермской школе.

«К сожалению, аналогичные правонарушения в школах в течение прошлого года уже были. Что касается нормативного обеспечения, то в 2016 году мы внесли достаточно серьёзные изменения в законодательство — и вопросы контроля за деятельностью охранных предприятий были переданы Росгвардии. После проверки Росгвардией состояния дел и выяснения конкретных обстоятельств, если будет необходимость внести коррективы в нормативную базу, мы это сделаем. Мы в контакте с Росгвардией работаем. Необходимы организационные меры, чтобы упорядочить работу», — заявил Валеев.

Он отметил, что самым внимательным образом будут рассматриваться результаты и итоги расследования.

«Должно быть понимание, что одних мер по усилению охраны, по ужесточению ответственности недостаточно. Это одновременно и воспитательная работа. Какие бы законы ни были, они сами по себе не исключают возможности преступных посягательств», — подчеркнул депутат.

Руководство Росгвардии после произошедшего в Перми приняло решение о проведении проверки частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что в пермской школе между двумя учениками произошла драка с применением холодного оружия, которую пытались предотвратить педагоги и учащиеся.