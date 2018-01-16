СМИ: Школа в Перми временно закрыта после инцидента с дракой

Пермская школа №127, в которой 15 января произошла драка с применением холодного оружия, временно закрыта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что о сроках прекращения работы школы не сообщается, а у ворот к зданию дежурят сотрудники полиции.

Ранее телеканал «360» проинформировал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова посетит Пермь, где в одной из школ произошло ЧП.

15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей.

В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.