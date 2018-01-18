В Москве прокуратура проверяет инцидент с пытавшимся пронести в школу ножи учеником

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Прокуратура Юго-Западного округа Москвы ведёт проверку по факту попытки ученика гимназии пронести в образовательное учреждение ножи.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

«Прокуратура Юго-Западного округа организовала проверку по факту неправомерных действий учащегося 11-го класса одной из столичных гимназий, расположенных на территории округа, пытавшегося пронести в школу несколько перочинных ножей и другие опасные предметы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрещённые предметы были обнаружены при досмотре ручным металлодетектором.

15 января в пермской школе произошла драка между подростками с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек.

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