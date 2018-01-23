СМИ: В Госдуме предложили ввести единые требования к безопасности школ

В Государственной думе обсуждается возможность создания специальной рабочей группы, которая усовершенствует законодательство в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ, рассказал «Известиям» зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Как отметил Выборный, необходимо обсудить ситуацию с охраной школ и выработать комплексные меры обеспечения их безопасности, в частности, установить единые и обязательные профессиональные стандарты для работника по обеспечению охраны образовательных организаций.

При этом он отметил, что Минтруд принял профстандарты в декабре 2015 года, однако они носят рекомендательный характер и действуют только на территории Москвы.

«Это дало свои результаты — буквально на прошлой неделе в одной из школ ЮЗАО охранник обнаружил у школьника в рюкзаке холодное оружие и патроны. Теперь этим случаем занимаются органы правопорядка, и никакой трагедии не произошло. А в других регионах мы видим примеры, когда охранник при возникновении ЧП даже тревожную кнопку не нажал», — приводит его словам газета.

Ранее ученик 9-го класса совершил нападение в школе в Улан-Удэ, в результате чего пострадали семь человек.