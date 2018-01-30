В парке «Патриот» пройдёт празднование 100-летнего юбилея Красной армии

Парк «Патриот» в подмосковной Кубинке станет центром празднования 100-летнего юбилея Красной армии, сообщает «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Программа включает реконструкцию боёв под Псковом и Нарвой, где в феврале 1918 года первые отряды красноармейцев остановили наступление немцев на Петроград.

В парке подтвердили, что начали готовиться к мероприятиям, которые запланированы на 22 и 23 февраля, но раскрывать подробности не стали.

Фактически Рабоче-крестьянская Красная армия была создана в январе 1918 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР, но по традиции днём её основания считается 23 февраля, когда начался массовый призыв добровольцев.

Как предполагается, в рамках празднования специалисты по историческим реконструкциям покажут в Кубинке ещё несколько сцен, в том числе сражение с японскими войсками на Халхин-Голе в августе 1939 года, один из эпизодов Сталинградской битвы и решающий штурм Сапун-горы в мае 1944 года при освобождении Севастополя.

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