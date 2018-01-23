Вертолёты Балтфлота провели учения с уничтожением подлодки условного противника
Вертолёты Балтийского флота выполнили практическое бомбометание на учениях в море, сообщает Nation News.
Они уничтожили подлодку условного противника.
Участие в учениях принимали экипажи палубных противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ. В их задачу входил поиск подводной лодки, слежение за ней и последующее уничтожение.
В качестве субмарины «противника» выступила морская ориентирная авиабомба.
Ранее ФАН сообщало, что лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.
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