Вертолёты Балтфлота провели учения с уничтожением подлодки условного противника

Вертолёты Балтийского флота выполнили практическое бомбометание на учениях в море, сообщает Nation News.

Они уничтожили подлодку условного противника.

Участие в учениях принимали экипажи палубных противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ. В их задачу входил поиск подводной лодки, слежение за ней и последующее уничтожение.

В качестве субмарины «противника» выступила морская ориентирная авиабомба.

Ранее ФАН сообщало, что лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.