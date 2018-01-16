Лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море

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Экипажи вертолётов Ка-27ПЛ отработали поиск подлодок условного противника в Баренцевом море, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Пилоты корабельных вертолётов провели тренировку, направленную на отработку тактических приёмов поиска и классификации субмарин и слежения за их перемещением с использованием гидроакустических и радиолокационных средств.

После обнаружения подлодок противника условно применяются комплексы противолодочного вооружения.

Во время учений также отрабатывали слётанность экипажей, пилоты получили допуски к полётам в сложных метеорологических условиях.

Ранее Nation News сообщало, что экспедиция Северного флота планирует пройти по маршрутам первопроходцев Арктики.

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