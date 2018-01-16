Экспедиция Северного флота пройдёт по маршрутам первопроходцев Арктики

Экспедиция Северного флота планирует пройти по маршрутам первопроходцев Арктики, сообщает Nation News.

Как рассказал представитель флота Вадим Серга, экспедиция на Новую Землю должна найти исторические артефакты.

Организатором выступает Русское географическое общество. Участникам предстоит пройти по пути полярных исследователей XIX и начала XX веков. Военные намерены изучить следы первопроходцев Арктики, обнаружить места захоронений красноармейцев и краснофлотцев Новоземельской морской базы.

Также планируется установить памятный знак в честь первой зимовки на Новой Земле, проведённой экспедицией Петра Пахтусова в 1832—1833 годах.

Ранее ФАН сообщало, что из Арктики вывезли свыше 10 тыс. тонн металлолома в рамках работ по экологической очистке, проводившихся в течение трёх лет.