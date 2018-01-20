Правительство России одобрило закон о расширении возможностей финансирования предприятий

Правительство России одобрило федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, целью которого является расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства по привлечению доступного финансирования.