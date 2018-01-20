Правительство России одобрило закон о расширении возможностей финансирования предприятий
Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабинета министров.
«Микрофинансовые организации предпринимательского финансирования смогут предоставлять микрозайм для заёмщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное решение повысит эффективность и прозрачность деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе финансовой.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».