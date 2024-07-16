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В Тюмени выполнено 60% плановых мероприятий по подготовке к зиме

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Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что в городе уже реализовано порядка 60% запланированных мероприятий по подготовке к зимнему сезону.
В Тюмени выполнено 60% плановых мероприятий по подготовке к зиме
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU.

По его словам, будет реконструировано более 17 км трубопроводов, это на 4 км больше, чем в прошлом году.

Мероприятия по подготовке к зиме начались и в Санкт-Петербурге, пишет сайт kp.ru.

За неделю специалисты подстригли 77 тыс. погонных метров живых изгородей, отремонтировали 1 га дорожек в парках на бульварах.

Ранее сообщалось, что на набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве начались работы по устройству свадебного сада.

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