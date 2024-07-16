В Тюмени выполнено 60% плановых мероприятий по подготовке к зиме
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Об этом информирует URA.RU.
По его словам, будет реконструировано более 17 км трубопроводов, это на 4 км больше, чем в прошлом году.
Мероприятия по подготовке к зиме начались и в Санкт-Петербурге, пишет сайт kp.ru.
За неделю специалисты подстригли 77 тыс. погонных метров живых изгородей, отремонтировали 1 га дорожек в парках на бульварах.
Ранее сообщалось, что на набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве начались работы по устройству свадебного сада.