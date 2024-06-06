Тверской СК поможет искать захоронения мирных граждан, погибших в Великую Отечественную
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
В ведомстве прошло совещание, в ходе которого представители управления и областной общественной организации по научно-исторической и военно-патриотической работе с молодёжью «Витязь» обсудили итоги работы за текущий период 2024 года.
Также подписано соглашение о сотрудничестве. Кроме того, участники совещания запланировали мероприятия по поиску мест захоронения мирных жителей, убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти поисковики из Удмуртии нашли останки солдата Великой Отечественной войны, который считался пропавшим без вести.