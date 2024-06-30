Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку

ВС Украины выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 мм по Донецку.

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:25 — населённый пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм», — сказано в сообщении.

Позже ВСУ выпустили ещё два снаряда по Донецку.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует очередные преступления Вооружённых сил Украины в отношении мирных жителей.