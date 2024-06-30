Глава нацразведки Турции обсудил с руководителем политбюро ХАМАС ситуацию в Газе

Глава Национальной разведорганизации Турции Ибрагим Калын обсудил с председателем политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией ситуацию в секторе Газа.

Об этом информирует телеканал TRT.

Как передаёт ТАСС, они обсудили состояние переговоров о прекращении огня, обменялись мнениями о том, какие шаги нужно сделать для обеспечения режима полного прекращения боевых действий.

Калын и Хания также поговорили об обмене заложников и пленных и о проблеме доставки гумпомощи в сектор Газа.

Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что в переговорном процессе, касающемся урегулирования конфликта в Газе, не происходит никаких изменений.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщал, что фаза активных боевых действий между ЦАХАЛ и движением ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа завершится в ближайшее время.