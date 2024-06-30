Глава нацразведки Турции обсудил с руководителем политбюро ХАМАС ситуацию в Газе
Об этом информирует телеканал TRT.
Как передаёт ТАСС, они обсудили состояние переговоров о прекращении огня, обменялись мнениями о том, какие шаги нужно сделать для обеспечения режима полного прекращения боевых действий.
Калын и Хания также поговорили об обмене заложников и пленных и о проблеме доставки гумпомощи в сектор Газа.
Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что в переговорном процессе, касающемся урегулирования конфликта в Газе, не происходит никаких изменений.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщал, что фаза активных боевых действий между ЦАХАЛ и движением ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа завершится в ближайшее время.