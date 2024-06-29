ХАМАС: в диалоге по урегулированию в Газе нет изменений

В переговорном процессе, касающемся урегулирования конфликта в Газе, не происходит никаких изменений.

Так считает член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, слова которого передаёт РИА Новости.

«В переговорах по прекращению агрессии нет ничего по-настоящему нового», — сказал он.

Хамдан отметил, что ХАМАС готово рассмотреть и поддержать любую инициативу, которая гарантирует прекращение огня, полный вывод ЦАХАЛ из сектора Газа и обмен заложников на палестинских заключённых.

Ранее глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что позиция ХАМАС по соглашению с Израилем не изменится.