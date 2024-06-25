Лидер ХАМАС заявил, что позиция движения по соглашению с Израилем не изменится
- AP
- © Leo Correa
С соответствующим заявлением выступил глава политбюро движения Исмаил Хания, пишет ТАСС.
«Любое соглашение, которое не предусматривает прекращение огня и (израильской) агрессии, отвергается», — сказал глава ХАМАС.
Данная позиция движения не изменится, подчеркнул Хания.
Ранее замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что палестинское движение настаивает на том, чтобы Россия стала гарантом прекращения огня в секторе Газа.