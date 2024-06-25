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Лидер ХАМАС заявил, что позиция движения по соглашению с Израилем не изменится

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Позиция палестинского движения ХАМАС по соглашению с израильской стороной об урегулировании в Газе в будущем не поменяется.
Лидер ХАМАС заявил, что позиция движения по соглашению с Израилем не изменится
  • AP
  • © Leo Correa

С соответствующим заявлением выступил глава политбюро движения Исмаил Хания, пишет ТАСС.

«Любое соглашение, которое не предусматривает прекращение огня и (израильской) агрессии, отвергается», — сказал глава ХАМАС.

Данная позиция движения не изменится, подчеркнул Хания.

Ранее замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что палестинское движение настаивает на том, чтобы Россия стала гарантом прекращения огня в секторе Газа.

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