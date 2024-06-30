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Движение на некоторых улицах в центре Москвы закроют из-за велогонки La Strada

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Движение на нескольких улицах в центре Москвы закроют 30 июня на время проведения велогонки La Strada.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что с 07:00 до 16:00 нельзя будет проехать по улице Лужники, движение также закроют на Малом Устьинском мосту.

Кроме того, поочерёдно перекроют движение на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Москворецкой, Гончарной, Краснохолмской, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных.

До 20:00 на участке улицы Лужники закроют по одной правой полосе движение в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будет действовать ряд ограничений для автотранспорта в связи с проведением саммита Россия — Африка 27 и 28 июля.

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