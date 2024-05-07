Москвичи получили более 15 млн баллов за оплату счетов на платформе «Электронный дом»

Москвичи получили более 15 млн городских баллов за оплату счетов на платформе «Электронный дом».

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Жители столицы получили 15,8 млн городских баллов за оплату единого платёжного документа (ЕПД) на платформе «Электронный дом». Почти за год таким способом горожане оплатили 59 тыс. квитанций», — сказано в сообщении.

Совершить оплату можно в разделе «Мои платежи», а за каждую транзакцию пользователь «Электронного дома» получает 5% от суммы квитанции городскими баллами.

Ранее в Москве на автобусах коммерческих перевозчиков совершили 20 млн поездок в марте.