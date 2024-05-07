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Москвичи получили более 15 млн баллов за оплату счетов на платформе «Электронный дом»

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Москвичи получили более 15 млн городских баллов за оплату счетов на платформе «Электронный дом».

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Жители столицы получили 15,8 млн городских баллов за оплату единого платёжного документа (ЕПД) на платформе «Электронный дом». Почти за год таким способом горожане оплатили 59 тыс. квитанций», — сказано в сообщении.

Совершить оплату можно в разделе «Мои платежи», а за каждую транзакцию пользователь «Электронного дома» получает 5% от суммы квитанции городскими баллами.

Ранее в Москве на автобусах коммерческих перевозчиков совершили 20 млн поездок в марте.

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