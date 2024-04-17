В Москве на автобусах коммерческих перевозчиков совершили 20 млн поездок в марте
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Об этом сообщает газета «Известия».
«Коммерческие перевозчики в столице работают по госконтрактам с 2016 года, такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. На смену старым нелегальным маршруткам пришла новая техника», — сказал Ликсутов.
Он также отметил, что современные автобусы соответствуют стандартам московского транспорта.
В настоящее время парк коммерческих перевозчиков насчитывает более 1,5 тыс. автобусов. В них доступны все способы оплаты проезда, а также действуют все существующие в Москве льготы.
Ранее сообщалось, что в Коммунарке создадут самый крупный пересадочный комплекс Новой Москвы.