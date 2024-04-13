В Коммунарке создадут самый крупный пересадочный комплекс Новой Москвы

В Новой Москве продолжают развивать транспортную доступность Коммунарки. На данный момент пассажиры могут пользоваться станциями Сокольнической линии метро, а в скором времени откроется станция «Коммунарка» строящейся Троицкой линии.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Уже существующими станциями пользуются почти 33 тыс. человек ежедневно. «Коммунарка», по предварительным подсчётам, увеличит пассажиропоток на 20 тыс.

В одноимённом районе создают крупнейший пересадочный комплекс ТиНАО. Также уделяется внимание развитию улично-дорожной сети.

Ранее сообщалось, что в Москве построят три коммерческих объекта на севере, юго-западе и в ТиНАО.