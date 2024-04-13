В Коммунарке создадут самый крупный пересадочный комплекс Новой Москвы
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Уже существующими станциями пользуются почти 33 тыс. человек ежедневно. «Коммунарка», по предварительным подсчётам, увеличит пассажиропоток на 20 тыс.
В одноимённом районе создают крупнейший пересадочный комплекс ТиНАО. Также уделяется внимание развитию улично-дорожной сети.
Ранее сообщалось, что в Москве построят три коммерческих объекта на севере, юго-западе и в ТиНАО.