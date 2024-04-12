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В Москве построят три коммерческих объекта на севере, юго-западе и в ТиНАО

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В Москве инвесторы построят три коммерческих объекта на севере, юго-западе и в ТиНАО.

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь участков составляет 0,44 га.

«Они предназначены для строительства административного корпуса с пунктом общественного питания, торгово-бытового объекта и станции обслуживания автотранспорта. Общая площадь недвижимости составит 2,29 тыс. кв. м», — рассказал глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Самый большой объект площадью 1,2 тыс. кв. м построят на юго-западе, в районе Котловка. Здесь возведут здание административного назначения с объектом общественного питания на участке площадью 0,11 га.

Ранее в Министерстве благоустройства Подмосковья рассказали, что в области планируют обновить по единому стандарту более 530 детских площадок в 2024 году.

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