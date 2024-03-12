В Подмосковье обновят более 530 детских площадок по единому стандарту
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.
«На территории Московской области появятся 132 новые губернаторские детские игровые площадки. А на 535 площадках проведётся полная замена оборудования», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.
На игровых объектах предусмотрят скамейки, ограждения, резиновое покрытие. Все элементы предполагается изготовить с применением вторичных ресурсов.
Ранее, как сообщало «Утро.ру», форум «Молодой специалист — строитель будущего» пройдёт в Москве 13 и 14 марта. На площадке студенты, школьники и их родители смогут узнать, что такое современная стройка, получат представление о самых востребованных специальностях.