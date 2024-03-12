В Подмосковье обновят более 530 детских площадок по единому стандарту

В Московской области планируют обновить по единому стандарту более 530 детских площадок в 2024 году. За последние пять лет в регионе благоустроили свыше 2,5 тыс. игровых зон.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства. «На территории Московской области появятся 132 новые губернаторские детские игровые площадки. А на 535 площадках проведётся полная замена оборудования», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин. На игровых объектах предусмотрят скамейки, ограждения, резиновое покрытие. Все элементы предполагается изготовить с применением вторичных ресурсов. Ранее, как сообщало «Утро.ру», форум «Молодой специалист — строитель будущего» пройдёт в Москве 13 и 14 марта. На площадке студенты, школьники и их родители смогут узнать, что такое современная стройка, получат представление о самых востребованных специальностях.