Ямал поможет восстановить памятники Победы в Волновахе

В администрации Надымского района (ЯНАО) рассказали о помощи по восстановлению памятников Победы в Волновахе (ДНР).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы района Дмитрия Жаромских.

«Поможем жителям подшефных поселений Волновахского района обновить памятники, посвящённые Великой Отечественной войне», — заявил Жаромских.

Он также отметил, что гуманитарный груз с краской, кистями и другими необходимыми материалами уже доставлен в Волновахский район Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в преддверии 9 Мая организовали мини-концерты во дворах для ветеранов и участников Великой Отечественной войны.