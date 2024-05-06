Ямал поможет восстановить памятники Победы в Волновахе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы района Дмитрия Жаромских.
«Поможем жителям подшефных поселений Волновахского района обновить памятники, посвящённые Великой Отечественной войне», — заявил Жаромских.
Он также отметил, что гуманитарный груз с краской, кистями и другими необходимыми материалами уже доставлен в Волновахский район Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе в преддверии 9 Мая организовали мини-концерты во дворах для ветеранов и участников Великой Отечественной войны.