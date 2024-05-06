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Дерматолог Филёва усомнилась в эффективности кремов с коллагеном

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Эксперт лаборатории «Гемотест» дерматолог Александра Филёва высказалась о кремах с коллагеном.
Дерматолог Филёва усомнилась в эффективности кремов с коллагеном
  • Gettyimages.ru

«Коллаген является основным каркасным белком, за счёт которого кожа сохраняет прочность, упругость и гладкость, а суставы и связки — подвижность и гибкость. Производители косметики с коллагеном обещают поразительный результат, однако пока нет убедительных доказательств эффективности коллагена в таком виде», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Чтобы собственный коллаген в организме вырабатывался дольше, важно отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна, полноценно питаться, следить за уровнем витаминов и микроэлементов.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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