В Нижегородской области спрос на репетиторов вырос на 40%

Спрос на репетиторов в Нижегородской области вырос на 40% за год. В целом по России показатель вырос на 60%.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на данные исследования сервиса hh.ru.

Чаще всего репетиторов нанимают в коммерческие образовательные организации. Работу готовы предложить чаще всего специалистам со стажем от одного года до трёх лет, кандидата без опыта готовы принять в 39% случаев.

Медианные зарплаты репетиторов в регионе за 2023 год выросли до 55 тыс. рублей.

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