RT в Telegram
Подпишись

В Нижегородской области спрос на репетиторов вырос на 40%

Короткая ссылка
Спрос на репетиторов в Нижегородской области вырос на 40% за год. В целом по России показатель вырос на 60%.
В Нижегородской области спрос на репетиторов вырос на 40%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на данные исследования сервиса hh.ru.

Чаще всего репетиторов нанимают в коммерческие образовательные организации. Работу готовы предложить чаще всего специалистам со стажем от одного года до трёх лет, кандидата без опыта готовы принять в 39% случаев.

Медианные зарплаты репетиторов в регионе за 2023 год выросли до 55 тыс. рублей.

Ранее старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина рассказала, как помочь детям развить критическое мышление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить