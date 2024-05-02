В Нижегородской области спрос на репетиторов вырос на 40%
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на данные исследования сервиса hh.ru.
Чаще всего репетиторов нанимают в коммерческие образовательные организации. Работу готовы предложить чаще всего специалистам со стажем от одного года до трёх лет, кандидата без опыта готовы принять в 39% случаев.
Медианные зарплаты репетиторов в регионе за 2023 год выросли до 55 тыс. рублей.
Ранее старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина рассказала, как помочь детям развить критическое мышление.