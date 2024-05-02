Число самозанятых среди фрилансеров в России выросло на 25% за год
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя налоговой поддержки сервиса для фрилансеров Solar Staff Анастасию Рязанцеву.
«Идёт стабильный прирост самозанятых среди фрилансеров — порядка 3% каждый месяц на протяжении I квартала 2024 года. В январе и феврале мы наблюдали прирост порядка 27% в годовом выражении, в марте — 28%», — сообщила Рязанцева.
По её словам, в 2023 году число самозанятых фрилансеров увеличилось на 27% по сравнению с 2022 годом.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе запустят образовательную программу для самозанятых по основам бизнеса и маркетинга.