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Число самозанятых среди фрилансеров в России выросло на 25% за год

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Количество самозанятых среди фрилансеров в России в январе — марте 2024 года выросло на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя налоговой поддержки сервиса для фрилансеров Solar Staff Анастасию Рязанцеву.

«Идёт стабильный прирост самозанятых среди фрилансеров — порядка 3% каждый месяц на протяжении I квартала 2024 года. В январе и феврале мы наблюдали прирост порядка 27% в годовом выражении, в марте — 28%», — сообщила Рязанцева.

По её словам, в 2023 году число самозанятых фрилансеров увеличилось на 27% по сравнению с 2022 годом.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе запустят образовательную программу для самозанятых по основам бизнеса и маркетинга.

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