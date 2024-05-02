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В Челябинской области предупредили туристов об опасности нападения медведей

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Туристов предупредили об опасности нападения медведей в Челябинской области.
В Челябинской области предупредили туристов об опасности нападения медведей
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

«Медведя госинспекторы «Зигальги» заметили вдалеке от туристических троп. Но зверь может совершать довольно дальние вояжи по своей территории. На то он и хозяин тайги. С середины мая до конца июня наступит пора медвежьих свадеб. Следует проявлять осторожность», — говорится в сообщении.

Специалисты парка посоветовали заранее предупреждать о своем присутствии, создавая шум, например, громко разговаривая или пением. Хищник, по словам инспекторов, предпочтёт обойти стороной места, где он услышит звуки человеческой речи.

Ранее россиянам рассказали, как себя вести при встрече с диким животным в лесу.

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