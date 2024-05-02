В Челябинской области предупредили туристов об опасности нападения медведей

Туристов предупредили об опасности нападения медведей в Челябинской области.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

«Медведя госинспекторы «Зигальги» заметили вдалеке от туристических троп. Но зверь может совершать довольно дальние вояжи по своей территории. На то он и хозяин тайги. С середины мая до конца июня наступит пора медвежьих свадеб. Следует проявлять осторожность», — говорится в сообщении.

Специалисты парка посоветовали заранее предупреждать о своем присутствии, создавая шум, например, громко разговаривая или пением. Хищник, по словам инспекторов, предпочтёт обойти стороной места, где он услышит звуки человеческой речи.

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