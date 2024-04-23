Специалист Простомолотов: лекарства в капсулах усваиваются быстрее таблеток

Руководитель направления производства твёрдых и мягких желатиновых капсул «САМАРС» Алексей Простомолотов рассказал, чем различаются лекарства с идентичным составом, но разной формой выпуска.

Как таблетки, так и капсулы представляют собой дозированную форму лекарства, но таблетированная форма отличается более длительной усвояемостью, поэтому концентрация вещества в ней выше, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Капсулы растворяются в организме быстрее, чем таблетки, а значит, полезный эффект от лекарства проявится быстрее», — уточнил Простомолотов.

Сами капсулы различаются между собой. Так, желатиновые чаще заполняют суспензиями и растворами, а твёрдые — лекарством в форме порошка.

Чаще всего форма лекарства зависит от его воздействия на организм, поэтому подбирать соответствующий препарат с учётом того, как он будет усваиваться, должен лечащий врач, заключил эксперт.

Ранее руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал о требованиях, применяемых при перевозке лекарств.