RT в Telegram
Подпишись

Специалист Простомолотов: лекарства в капсулах усваиваются быстрее таблеток

Короткая ссылка
Руководитель направления производства твёрдых и мягких желатиновых капсул «САМАРС» Алексей Простомолотов рассказал, чем различаются лекарства с идентичным составом, но разной формой выпуска.

Как таблетки, так и капсулы представляют собой дозированную форму лекарства, но таблетированная форма отличается более длительной усвояемостью, поэтому концентрация вещества в ней выше, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Капсулы растворяются в организме быстрее, чем таблетки, а значит, полезный эффект от лекарства проявится быстрее», — уточнил Простомолотов.

Сами капсулы различаются между собой. Так, желатиновые чаще заполняют суспензиями и растворами, а твёрдые — лекарством в форме порошка.

Чаще всего форма лекарства зависит от его воздействия на организм, поэтому подбирать соответствующий препарат с учётом того, как он будет усваиваться, должен лечащий врач, заключил эксперт.

Ранее руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал о требованиях, применяемых при перевозке лекарств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить