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Технолог Смирнов рассказал о правильной перевозке лекарств

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Руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал о требованиях, применяемых при перевозке лекарств.
Технолог Смирнов рассказал о правильной перевозке лекарств
  • Gettyimages.ru

«Если отправляетесь, например, в поездку на автомобиле и берёте с собой лекарства, предварительно купите термоконтейнер или термосумку. В таких боксах можно перевозить продукцию с режимом хранения +15…+25 °C», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, такая температура является самым распространённым режимом, который требуется для многих лекарств.

Также можно использовать фольгированный термопакет, предварительно охлаждённый в морозилке. Он позволит удерживать низкую температуру примерно в течение трёх часов.

«Если дорога займет больше времени, положите в пакет хладоэлементы. По прибытии в точку назначения сразу же переместите лекарство в холодильник. Перечисленные способы подходят и для авиаперелёта — никаких проблем с тем, что вы берёте с собой термобокс, возникнуть не должно» — заключил Смирнов.

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