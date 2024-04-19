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Власти Ямала поздравили журналистов региона с профессиональным праздником

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил журналистов с Днём работников средств массовой информации региона.
Власти Ямала поздравили журналистов региона с профессиональным праздником
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1».

«Вы всегда в центре всех событий, происходящих на Ямале. Информируете, анализируете, освещаете самые важные темы и события региона. Благодаря вашему ежедневному, кропотливому труду о Ямале знают далеко за его пределами», — сказал Артюхов.

В настоящее время, по данным регионального правительства, в средствах массовой информации округа работают около 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья поздравили ветерана Аранчука с 100-летием.

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