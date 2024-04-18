Власти Подмосковья поздравили ветерана Аранчука с 100-летием

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ефима Аранчука с 100-летием. Юбиляру передали подарки и поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это большое событие не только для близких Ефима Самойловича, но и для всего нашего городского округа. Честью для меня стало увидеть героя лично, пожать его руку и сказать слова благодарности от лица всех подольчан», — заявил губернатор.

Аранчук имеет ряд наград, в том числе медали «За отвагу» и «За победу над Германией».

Ранее сообщалось, что в Шатуре Московской области глава городского округа Алексей Артюхин поздравил с 100-летним юбилеем жительницу региона Александру Семёновну Левину.