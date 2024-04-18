Власти Подмосковья поздравили ветерана Аранчука с 100-летием
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Это большое событие не только для близких Ефима Самойловича, но и для всего нашего городского округа. Честью для меня стало увидеть героя лично, пожать его руку и сказать слова благодарности от лица всех подольчан», — заявил губернатор.
Аранчук имеет ряд наград, в том числе медали «За отвагу» и «За победу над Германией».
Ранее сообщалось, что в Шатуре Московской области глава городского округа Алексей Артюхин поздравил с 100-летним юбилеем жительницу региона Александру Семёновну Левину.