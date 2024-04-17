Власти Подмосковья поздравили с 100-летием Александру Левину
- © shatura.ru
Об этом сообщает телеканал «360».
В годы Великой Отечественной войны Левина охраняла здание сберкассы, заготавливала лес.
После войны работала на швейной фабрике.
Юбилярше передали подарки от губернатора Андрея Воробьёва и открытку от президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Ларионову.