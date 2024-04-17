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Власти Подмосковья поздравили с 100-летием Александру Левину

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В Шатуре Московской области глава городского округа Алексей Артюхин поздравил с 100-летним юбилеем жительницу региона Александру Семёновну Левину.
Власти Подмосковья поздравили с 100-летием Александру Левину
  • © shatura.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

В годы Великой Отечественной войны Левина охраняла здание сберкассы, заготавливала лес.

После войны работала на швейной фабрике.

Юбилярше передали подарки от губернатора Андрея Воробьёва и открытку от президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Ларионову.

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