Власти Подмосковья поздравили с 100-летием Александру Левину

В Шатуре Московской области глава городского округа Алексей Артюхин поздравил с 100-летним юбилеем жительницу региона Александру Семёновну Левину.

Об этом сообщает телеканал «360».

В годы Великой Отечественной войны Левина охраняла здание сберкассы, заготавливала лес.

После войны работала на швейной фабрике.

Юбилярше передали подарки от губернатора Андрея Воробьёва и открытку от президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Ларионову.