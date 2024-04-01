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В Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной с 100-летием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Ларионову.
В Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной с 100-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Мария Георгиевна Ларионова во время войны трудилась с односельчанами на лесозаготовках, рыла окопы.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

После в течение 37 лет проработала санитаркой на ветеринарном участке в селе Заовражье Кувшиновского района.

«Вы посвятили жизнь своей малой родине, Верхневолжью, совершив свой трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны и в мирное время. От лица жителей Тверской области благодарю вас за пример честного служения родной стране, высоких нравственных качеств, силы духа», — заявил Руденя.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье поздравили ветерана войны Константина Федотова с 98-летием.

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