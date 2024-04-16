В Москве 41,2 тысячи семей воспользовались бесплатными грузчиками для переезда

Бесплатными услугами столичного грузового автотранспорта и грузчиков воспользовались 41,2 тыс. московских семей для переезда в новое жильё в рамках программы реновации, заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Чтобы ничто не омрачало радость от переезда, город помогает с перевозкой вещей в новую квартиру, бесплатно предоставляя автотранспорт и грузчиков», — сказал Лёвкин.

Отмечается, что помощь с переездом могут получить все участники программы реновации.

Оформить услугу можно через онлайн-сервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

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