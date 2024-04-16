В Москве 41,2 тысячи семей воспользовались бесплатными грузчиками для переезда
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Чтобы ничто не омрачало радость от переезда, город помогает с перевозкой вещей в новую квартиру, бесплатно предоставляя автотранспорт и грузчиков», — сказал Лёвкин.
Отмечается, что помощь с переездом могут получить все участники программы реновации.
Оформить услугу можно через онлайн-сервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 75 проектах комплексного развития территорий, реализуемых в столице.