Собянин: в Москве реализуется 75 проектов КРТ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 75 проектах комплексного развития территорий, реализуемых в столице.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, общая площадь участков составляет более 995 га.

На этих территориях планируется построить 19,2 млн кв. м, в том числе около 4 млн — в рамках программы реновации.

«Больше всего проектов реализуется на севере столицы — 13, на юго-востоке — 12 и на юго-западе — 10», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что на месте бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде создадут новый квартал в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).