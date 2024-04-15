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Собянин: в Москве реализуется 75 проектов КРТ

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 75 проектах комплексного развития территорий, реализуемых в столице.
Собянин: в Москве реализуется 75 проектов КРТ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, общая площадь участков составляет более 995 га.

На этих территориях планируется построить 19,2 млн кв. м, в том числе около 4 млн — в рамках программы реновации.

«Больше всего проектов реализуется на севере столицы — 13, на юго-востоке — 12 и на юго-западе — 10», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что на месте бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде создадут новый квартал в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

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