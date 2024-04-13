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В Зеленограде создадут новый квартал в рамках программы КРТ

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На месте бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде создадут новый квартал в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Зеленограде создадут новый квартал в рамках программы КРТ

Об этом сообщает НСН.

«Инвестор реорганизует 17,69 га земли в Зеленограде и возведёт там свыше 360 тыс. кв. м недвижимости. Вложения в редевелопмент площадки составят 30 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта — 1,7 млрд рублей. В результате там будет создано свыше 5 тыс. рабочих мест», — заявил Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что срок действия договора с инвестором составляет восемь лет. На месте промзоны создадут 168 тыс. кв. м жилой и около 195 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят территорию в Бескудниковском районе по программе КРТ.

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