В Москве благоустроят территорию в Бескудниковском районе по программе КРТ
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Об этом сообщает газета «Известия».
«Между Дмитровским шоссе, улицами Лётчика Осканова и Дубнинской, недалеко от станции метро «Верхние Лихоборы» возведём общественно-деловые объекты, включая: гостиничный комплекс, торговые и спортивные центры, офисы и отделения банков, магазины, кафе и рестораны», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что всю прилегающую территорию приведут в порядок и обустроят улично-дорожную сеть.
Ранее в Мосрентгене снесли семь домов в рамках программы реновации.