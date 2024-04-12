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В Москве благоустроят территорию в Бескудниковском районе по программе КРТ

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На севере Москвы в Бескудниковском районе благоустроят территорию нежилой застройки по программе комплексного развития территории, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве благоустроят территорию в Бескудниковском районе по программе КРТ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

«Между Дмитровским шоссе, улицами Лётчика Осканова и Дубнинской, недалеко от станции метро «Верхние Лихоборы» возведём общественно-деловые объекты, включая: гостиничный комплекс, торговые и спортивные центры, офисы и отделения банков, магазины, кафе и рестораны», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что всю прилегающую территорию приведут в порядок и обустроят улично-дорожную сеть.

Ранее в Мосрентгене снесли семь домов в рамках программы реновации.

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